Palmeiras x São Paulo| Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

É fora da capital, ok, mas o domingo é de Choque-Rei! Na segunda rodada do Campeonato Paulista, os torcedores já irão viver a emoção do primeiro clássico. Em Araraquara, Palmeiras e ​São Paulo tentam confirmar o bom início na competição, afinal, ambos venceram na estreia. Porém, é fato que o final de semana terminará com apenas um deles podendo comemorar os 100% de aproveitamento – isso se o duelo não terminar empatado. Quem será?​

​Ficha técnica Palmeiras x São Paulo​ ​Data ​2601/2020 ​Hora ​16h ​Local ​Fonte Luminosa em Araraquara ​Árbitro ​Raphael Claus ​Onde assistir ​TV Globo (SP) e Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras​ ​Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires, Gabriel Menino, Dudu, Lucas Lima e Raphael Veiga (Gabriel Veron); Luiz Adriano. São Paulo Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes​; Helinho, Vitor Bueno e Pablo.

O Verdão faz mistério sobre a escalação. Os últimos treinos foram fechados à imprensa, o que dá a entender que o técnico Vanderlei Luxemburgo possa fazer alguma mudança na escalação. Se isso acontecer, provavelmente será no lado esquerdo de ataque, com Gabriel Veron entrando na vaga do contestado Raphael Veiga, que vem atuando fora de posição.

No Tricolor, de Fernando Diniz, a única mudança em relação ao meio de semana deverá ser o natural retorno do lateral-esquerdo Reinaldo, que ficou de fora do primeiro compromisso por conta do nascimento de sua segunda filha. Assim, ele ocupará a vaga que foi de Léo.

