Palpites TIMEMANIA – Grupo Interativo Midassorte

obs: regulamento : premiação-> Recebe o crédito em bnM ( % de participação no valor do JgPremio – ( 3,00 bnM )) em sua Conta na Planilha de Controle do Grupo..

Pessoas que venceram, com seus palpites TIMEMANIA, o Palpite do Site, no Resultado TIMEMANIA 1428 – 01º – PRIMEIRO Teste da ETAPA- “DS – PÁSCOA”) : —-

Cadastre-se, seja integrante do Grupo Interativo Midassorte , envie seu Palpites TIMEMANIA!!! Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: [email protected] , dizendo que você deseja participar de nosso Grupo e nós lhe retornaremos solicitando suas informações para Cadastro.

Nosso Palpite (subjetivo) para esse resultado da TIMEMANIA 1428:

RANKING ATUAL dos Melhores Palpiteiros Estudiosos – palpites TIMEMANIA

. Atualização : TM 1428 – 01º – PRIMEIRO TESTE da Etapa “DS -PÁSCOA”.

“Palpites Interativos Midassorte” – TIMEMANIA – Palpite

– regras e controles

Como participar;– Resumo de nossas Regras:

Como Cadastrar: – Envie um E-mail para: [email protected] , dizendo que você deseja participar de nosso Grupo.

– Receberá uma mensagem, através do E-mail que forneceu, para fazer o Cadastro.

– Será válido somente 01 Palpite por Pessoa; o contato oficial será através do E-mail

– Todo Palpite deve ser postado em “Comentários” para que todos tenham conhecimento e possam fazer seus “estudos” e obter referências para o seu jogo.

– O sistema não aceitará 02 Palpites que vierem de uma mesma Pessoa. ( registrará o 1º que vier, não considerando o 2º)

– Os PALPITES enviados se tornam PÚBLICOS.

– Só poderemos ter Pessoas de idade acima de 18 anos, participando.

– Para concorrer, o Palpite deve estar na Lista Oficial do Sorteio do Teste.

– Devem ser enviados nos horários previstos; na forma correta.

– Em caso de Prêmio, para recebê-lo, a Pessoa deverá demonstrar que está rigorosamente participando dentro dessas condições pre-estabelecidas.

– Por fim, todas questões que surgirem, após diálogos possíveis, terão a definição final a cargo Administrador, que possui a prerrogativa de veto ao Palpite.

Estamos formando ( desde 2016 ) um Grupo Forte de Pessoas comprometidas e persistentes!!!

Acompanhem apropriação bnM’s na Planilha. Que a Boa Sorte continue!!!

( fale de nosso trabalho a Amigos)

Recebimento de Palpite é fechado, conforme estabelecido; somente se faz retificação se houver erro do Administrador. Após a apropriação do bnM, não se fazem quaisquer alterações.

Importante: Fechada e divulgada a Lista Oficial, a Pessoa deve verificar e comunicar, caso haja dúvida, o processo é interativo.

LISTA OFICIAL DE RECEBIMENTO DE PALPITES — referente a: TM – 1428 – 1º ( PRIMEIRO) Teste da Etapa “DS-PÁSCOA.

Controle: J.Raimundo

Recebimento de Palpites são encerrados , conforme estabelecido; somente se faz retificação se houver erro do Administrador.

Importante: Fechada e divulgada a Lista Oficial, a Pessoa deve verificar e comunicar, caso haja dúvida, o processo é interativo.

IMPORTANTE:

O que os Integrantes do Grupo precisam fazer para que seus PALPITES SEJAM VÁLIDOS:

I == ENVIÁ-LO NO PERÍODO/HORÁRIO ESTABELECIDO

II == ENVIÁ-LO NO FORMATO ESTABELECIDO

III == RESPONDER PENDÊNCIA DE MENSAGEM, caso haja.

Plano de envio dos Palpites TIMEMANIA: (horário de Brasília)

— Para o sorteio de Terça-feira => Palpites que chegarem de Sábado – 20:00h até Segunda – 24:00h.

— Para o sorteio de Quinta-feira Palpites que chegarem de Terça – 20:00h até Quarta – 24:00h.

—Para o sorteio de Sábado => Palpites que chegarem de Quinta – 20:00h até Sexta – 24:00h.

Critério de pontuação – Ranking dos Melhores Palpiteiros == “Desafio Interativo – Midassorte”—

Critério de classificação:

– vencer o Palpite do site nos 07 números….. 02 na pontuação do ranking.

– vencer o Palpite do site no TIME.:…..01 na pontuação do ranking.

– conseguir 04 Acertos:………….. 02 na pontuação do ranking.

– conseguir 05 Acertos:………….. 03 na pontuação do ranking.

– conseguir 06 Acertos:………….. 04 na pontuação do ranking.

– conseguir 07 Acertos:………….. 05 na pontuação do ranking.

===Controle: J.Raimundo

A TIMEMANIA é uma modalidade de loteria administrada pela Caixa Econômica Federal.

Os resultados oficiais poderão ser consultados no site institucional da Caixa Econômica Federal,assim que publicados.

( atenção: …’não deixem de jogar seus Palpites, pois, numa dessas, a sorte aparece com os 07 pontos...”)

Boa Sorte e Bom Divertimento!!!

Midassorte ==> Onde se tem a chance de Jogar sem Gastar e, se estiver em dia de Sorte, Ganhar!!!

Se você tiver algum comentário sobre “o método” que utilizou para formar seu Palpite, se quiser, coloque para conhecermos.

Atenção: Em nosso site, midassorte.com.br ,

Não temos promoções por telefone/mensagens e não fazemos qualquer contatos por telefone.

Nosso trabalho consiste em divulgação de resultados de Loterias, através do Site.

Vamos com Fé, buscar o Midassorte TIMEMANIA !!!