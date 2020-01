Para a história? Valverde pode igualar recorde de Cruyff e Guardiola no domingo

​Ele pode não ser unanimidade, mas tem a chance de, no próximo domingo, igualar a marca de Johan Cruyff e Pep Guardiola, considerados os dois maiores técnicos da história do Barcelona. Caso conquiste a Supercopa da Espanha, Ernesto Valverde, atual treinador do time catalão, colocará este troféu em seu currículo pela terceira vez, se juntando ao holandês e ao espanhol como os grandes ganhadores da competição.

A primeira taça de Valverde foi conquistada quando ele comandava o Athletic Bilbao, em 2015. Na ocasião, bateu justamente o Barça, de Luis Henrique. A partida de ida, no estádio San Mamés terminou com goleada por 4 a 0. Na volta, o empate por 1 a 1 garantiu a conquista. Já em 2018, com a competição sendo disputada em apenas um jogo, e em campo neutro, levou o Barcelona ao topo com vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla.

Neste ano, a disputa ocorre com quatro equipes e na Arábia Saudita. Para dar a volta olímpica, ​Lionel Messi e companhia precisarão superar o Atlético de Madri, nesta quinta-feira, e ainda ganhar a final, no domingo, contra o vencedor do duelo entre Valencia e Real Madrid.