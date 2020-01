Para Messi, El Clasico tinha outro “sabor” com CR7 de rival

​Em dia de El Clasico, a Espanha para. Ou melhor: o mundo do futebol para no intuito de assistir o duelo entre os dois principais clubes da Espanha. Pois ​Lionel Messi, principal estrela do Barcelona, reconhece o quanto é diferente enfrentar o Real Madrid. Mas ele faz uma ressalva: os duelos com ​Cristiano Ronaldo do outro lado eram mais especiais.

Nos últimos anos, o argentino e o português dominaram o cenário do esporte mais popular do planeta. Foi quase que uma competição individual para ver, a cada temporada, quem se saía melhor. E, logicamente, o que se fazia em campo diante do rival contava e muito. “Os jogos contra o Real Madrid são sempre especiais, mas quando era contra Cristiano, eles eram muito mais. Foram duelos que vão durar para sempre porque aconteceram por muitos anos”, disse La Pulga, em entrevista ao DAZN.

CR7 defendeu o time merengue de 2009 a 2018 – agora, está na Juventus, da Itália. Já Messi segue no clube catalão, e lembra que a dupla tem muito mérito em ter mantido a disputa em alto nível durante praticamente uma década. “Não é fácil manter o seu nível mais alto por tanto tempo, especialmente nesses clubes, que são tão exigentes”, concluiu. Sim, os dois estão na história do esporte por tudo o que fizeram (e ainda fazem) dentro das quatro linhas. Agora, que dá saudade de ver um de cada lado no El Clasico, isso dá.