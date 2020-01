Para ser titular! Inter apresenta novo lateral, que já passou pela base do clube

​Já tem lateral-esquerdo novo no Beira-Rio. Nesta quarta-feira, o ​Internacional anunciou e apresentou Moisés, ex-​Bahia, como reforço para o time comandado pelo técnico Eduardo Coudet. O jogador assinou contrato de empréstimo até o final de 2021, quando termina seu vínculo com o clube nordestino. Na negociação, a equipe gaúcha também comprou 15% de seus direitos econômicos e mandou Zeca, da mesma posição, para Salvador.

Formado nas categorias de base do Comercial de Ribeirão Preto, o atleta se destacou no Campeonato Carioca de 2015, atuando pelo Madureira. O bom desempenho chamou a atenção do Corinthians, que contratou o lateral em definitivo. Entre 2016 e 2018, Moisés passou por Bragantino, Bahia, Botafogo, até ter parte dos seus direitos comprados pelo Tricolor baiano.

“Estou muito feliz em estar vestindo essa camisa. Não pensei duas vezes. Vim porque o Inter é campeão de tudo e tem uma gigante história”, afirma Moisés, reforço colorado. #VamoInter — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 15, 2020

Quando ainda atuava na base, Moisés chegou a vestir a camisa do Inter, defendendo a equipe sub-17. No entanto, à época, não foi possível continuar no Beira-Rio. “Eu era um garoto. Deixei de ser garoto e agora sou um homem. Quando você está na categoria de base, você sonha em jogar no profissional. Dei uma rodadinha e hoje estou aqui”, disse ele. Ao falar sobre suas características, afirmou ser forte tanto na marcação quando no apoio ao ataque. Mas foi claro: “Posso falar que sou forte na marcação e no ataque e não dar resultado. A minha melhor resposta sempre vai ser dentro de campo”.

Foto de capa: Twitter / Internacional