Participantes do ‘BBB 20’ serão anunciados no sábado (18); veja spoilers

Os fãs do Big Brother Brasil estão ansiosos pela chegada da vigésima edição do reality. O BBB 20 estreia na telinha da Globo na próxima terça (21), porém, de acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, as identidades dos participantes da edição serão conhecidos no próximo sábado (18).

Foto: Reprodução

A edição comemorativa pelas 19 edições do programa vai reunir no elenco famosos e anônimos. Segundo Fábia Oliveira, do ‘O Dia’, essas personalidades ão devem disputar os paredões com os outros participantes. Ao menos no início. Eles ficarão separados por um grande muro, como em edições anteriores.