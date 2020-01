Participantes do BBB20 terão acesso a celulares dentro da casa

O BBB20 já trouxe mais novidades para esta nova edição. Este ano, os participantes do reality show terão acesso a celulares para registrar momentos do confinamento.

Foto: reprodução / TV Globo



Mesmo com o aparelho em mãos, os brothers não terão contato com o mundo exterior. O celular serve apenas para registrar e postar momentos marcantes do reality, sejam eles fotos ou vídeos, por meio da hashtag #FeedBBB.

Além desta novidade, a vigésima edição do programa contará novamente com o Queridômetro, escala que mostra a avaliação dada a cada participante dentro da casa, mas com uma diferença. Desta vez, não só o público terá acesso à avaliação, mas todos os brothers poderão ver sua popularidade na escala, por meio da nova hashtag.

A nova edição do reality show estreia no dia 21 de janeiro, com apresentação de Tiago Leifeirt.