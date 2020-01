Patrick de Paula – “Pelezinho” que nasceu em campos de terra é a grande novidade do Palmeiras

​Aos 20 anos, Patrick de Paula é a grande novidade da pré-temporada do ​Palmeiras. Volante com perfil de liderança e cobrador de faltas, virou titular de Vanderlei Luxemburgo neste início de trabalho no novo treinador do Verdão. E a história de garoto tem relação direta com os campos de várzea, como destaca matéria do ​Uol Esporte.

Carioca da gema, virou jogador no chamado Campo do Carecão, no bairro de Santa Margarida (zona oeste do Rio de Janeiro). Foi ali que, desde os 13 anos de idade, começou a correr e ganhar aprimoramento técnico a partir do projeto Cara Virada, em que ganhou o apelido de Pelezinho – obviamente, por conta de sua habilidade e determinação.

Sem sucesso em peneiras de grandes clubes, foi convidado para um teste no Verdão em 2017, depois de ser observado durante um campeonato amador. A aprovação veio, mas uma falha de comunicação fez com que Patrick voltasse para casa – como o time sub-20 estava saindo em viagem, um treinador pediu que ele aguardasse a volta do elenco no alojamento, mas o jovem entendeu que não seria utilizado, arrumou suas coisas e foi embora. Porém, uma bronca dos amigos do Cara Virada fez com que ele voltasse àquele que seria o primeiro clube da sua carreira.

É bem verdade que, na adolescência, o agora atleta tinha fama de marrento. No entanto, quem o via sabia que aquilo era apenas a certeza de que Patrick sabia onde queria chegar. Alçado ao profissional do Palmeiras há seis meses, estreou frente ao Atletico Nacional, da Colômbia, pela Florida Cup. E a aposta é que, quando o volante deslanchar, aí sim é que todos descobrirão o seu verdadeiro talento, que ainda não apareceu por completo.

Foto de capa: Fabio Menotti / Palmeiras / Divulgação