Paulo Rabaldo, médico do Grêmio, relata agravamento da lesão sofrida pelo meia Jean Pyerre

​O Grêmio já garantiu a contratação de três jogadores nesta janela de transferências: O lateral-direito Victor Ferraz, o volante Lucas Silva e o lateral-esquerdo Caio Henrique. Por outro lado, baixas também ocorreram no elenco do Tricolor gaúcho, sendo a mais sentida pelos torcedores a saída de Luan. Negociado com o Corinthians, o ídolo do Imortal vinha em baixa por conta de consecutivas lesões.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Sendo assim, a esperança para a posição em que o camisa 7 atuava é o meia Jean Pyerre, de grandes atuações em 2019, mas que saiu de cena mais cedo na temporada passada por conta de uma lesão sofrida na coxa direita. O médico do ​Grêmio, Paulo Rabaldo, explicou a contusão sofrida pelo meia gremista. “Por ter ficado muito tempo parado, o Jean Pyerre teve um grau de atrofia na perna lesionada e está fazendo um trabalho específico para equilibrar a musculatura”, relatou.

O Jornal ​Correio do Povo informa que o atleta não tem previsão para voltar a campo. “É que nem um carro, que necessita de geometria. O Jean Pyerre apresentou uma assimetria que precisa ser corrigida. O lado lesionado ficou um pouco atrofiado. Inclusive estamos tendo que segurá-lo, porque ele quer ir para o campo. Nós temos a ciência a nosso favor. Por mais que o jogador tenha vontade ir para o campo, ele tem que estar em perfeitas condições”, resumiu o médico.

Jean Pyerre voando em campo é condição para que possamos sonhar com alguma conquista em 2020. Que tenha, por isso, pronta e plena recuperação física: pic.twitter.com/moCjUE9qHc — Thiago Cecchini Brunetto (@tcbrunetto) January 15, 2020