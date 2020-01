Pedido de Tiago Nunes, reforço de R$ 12,2 milhões embarca ao Brasil para assinar com o Corinthians

​O ​Corinthians está próximo de confirmar mais um reforço para a temporada 2020. Nesta semana, o elenco se apresenta para iniciar os trabalhos sob o comando de Tiago Nunes e já deverá contar com novidades. Depois de acertar com o meia-atacante Luan, ainda antes da virada do ano, a diretoria do Timão segue se articulando nos bastidores para atender os pedidos do treinador. Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

Um dos nomes desejados por Tiago Nunes já tem data para chegar ao Brasil. De acordo com informação do jornal colombiano “El Heraldo”, na tarde deste domingo (5), Víctor Cantillo desembarca nesta noite em São Paulo para, amanhã (6), realizar exames e, na sequência, assinar contrato com o Corinthians. O volante ganhou destaque nas últimas temporadas vestindo as cores do Junior Barranquilla.

Segundo informou o portal colombiano, o Timão vai pagar 3 milhões de dólares (cerca de R$ 12,2 milhões na conversão atual) para adquirir 70% dos direitos econômicos de Cantillo. Aos 26 anos, o volante realizará o sonho de jogar no exterior após marcar época no Junior Barranquilla. No clube desde 2017, venceu dois títulos do Campeonato Colombiano e a Copa da Colômbia.

Excelente notícia. Teremos um ano promissor. — Hugo Saraiva (@HugoParabucano) January 5, 2020

Revelado nas categorias de base do Atlético Nacional, Cantillo também acumulou passagens por Atlético FC, Leones FC e Deportivo Pasto, antes de chegar ao Junior. Em março de 2018, o volante foi convocado pela Seleção Colombiana para amistosos diante de França e Austrália. No Corinthians, ele deve ser uma das três primeiras novidades da ‘era Tiago Nunes’. Além de Luan, o clube também deve fechar com o lateral-esquerdo Sidcley.