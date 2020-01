Pedrinho se reúne com a diretoria do Corinthians e destino do meia-atacante é sacramentado

​Pedrinho é o jogador do Corinthians com mais visibilidade no mercado. Muitos clubes já procuraram o clube paulista disposto a contratá-lo, mas a diretoria do Timão sempre fez jogo duro e dificultou as tratativas. O último time que demonstrou interesse em comprá-lo foi o Borussia Dortmund, mas as duas ofertas foram negadas pelos alvinegros, que pediram um valor alto e os alemães acabaram desistindo.

Na tarde desta segunda-feira (06), o diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, falou com a imprensa e revelou que Pedrinho teve seu contrato renovado: o novo vínculo do craque corintiano vai até o final de 2023 e as novas cifras da multa não foram reveladas pelo dirigente. Nos bastidores, o ​Corinthians entende que essa renovação vai valorizar ainda mais o jogador e as propostas devem continuar chegando à mesa do clube.

Querido e grato ao Alvinegro, o meia-atacante facilitou as conversas para a permanência no time do Parque São Jorge. O atleta acredita que pode virar ídolo da Fiel conquistando títulos e, assim, deixando seu nome mercado na história. Mesmo com o sonho de atuar no Velho Continente, o jogador não se deslumbrou com essa possibilidade diante das ofertas e aceitou o projeto do Corinthians.

Duílio: Gabriel e Pedrinho renovaram. — Teleco1910 (@Teleco1910) January 6, 2020

Outra peça importante no elenco que renovou com o clube foi o volante Gabriel. O jogador assinará um novo contrato com o Timão até o final de 2020. No ano passado, o atleta ficou muito próximo de sair e quase foi vendido para o futebol Árabe, mas o negócio não foi concretizado de última hora e ele acabou retornando ao grupo. Tiago Nunes já declarou que gosta das suas características e pretende utilizá-lo em 2020.