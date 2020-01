Pedro flertou com a ingratidão ao provocar o Fluminense, seu clube formador

​Muito próximo de ser oficialmente anunciado como novo reforço do ​Flamengo para 2020, o centroavante Pedro, que já está em solo brasileiro para assinar contrato, gerou polêmica nas redes sociais. Após uma sequência de postagens ‘enigmáticas’ que levaram a torcida rubro-negra à loucura, o jovem jogador publicou uma mensagem que soou provocativa ao seu clube formador, o ​Fluminense.





Pedro tem razão em estar empolgado para assinar com o Rubro-Negro, afinal, trata-se de seu clube do coração e principal potência do futebol brasileiro, atual campeão de quase tudo. O último ano de sua carreira foi bastante complicado, devido à grave lesão no joelho que ainda reflete em seu ritmo de jogo. A chance de uma retomada justo no clube que ama e que domina a cena nacional de momento é motivo de sobra para a euforia do camisa 9.

Não é de bom tom, no entanto, fazer pouco caso do clube que o projetou e lhe deu tudo durante tanto tempo. Pedro, dispensado pelo Flamengo quando ainda era garoto, foi acolhido pelo rival das Laranjeiras, que apostou em seu talento e moldou a sua formação. Foi o Fluminense e sua torcida que estiveram ao lado do centroavante na promoção ao profissional, nos primeiros gols e no episódio mais delicado de sua curta carreira até aqui: a contusão que impediu o sonho de vestir a camisa da Seleção Brasileira. Gratidão no futebol é um sentimento difuso, complexo e cada vez mais raro… Talvez o camisa 9 precise ‘evoluir’ nesse sentido.