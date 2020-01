Pedro por empréstimo no Fla? Romildo deve explicação aos gremistas

O ​Grêmio vai contratar um centroavante. E o nome já estava escolhido há tempos. Pedro era o sonho de consumo da direção. A mesma direção que não soube tratar desta contratação de maneira adequada. E isso merece uma explicação pública por parte do presidente Romildo Bolzan Júnior e seus pares.

Nesta janela, o #Flamengo venceu a disputa contra o Corinthians pelo Michael e agora vence o Grêmio pelo Pedro. É o time que mais tem movimentado a janela de transferências sem dúvida, ainda que nenhum jogador chegue com status de titular. — Raisa Simplicio (@simpraisa) January 15, 2020

Há poucos dias, o mandatário tricolor disse com essas palavras: “A informação que nos foi passada é que a Fiorentina só tem interesse em uma venda, o que já coloca o Grêmio fora dessa negociação”. Agora que o jovem está a um passo de ser anunciado pelo ​Flamengo, e por empréstimo, o que a diretoria e o executivo de futebol Klauss Câmara têm para relatar sobre o desfecho do caso?

Pedro fechou com o Flamengo.

Preferiu ser Reserva lá.

Do que Titular no #Gremio

Grêmio tinha apenas Plano A. Pedro.. não tinha nem B.

Agora até Abril pra contratar outro.. isso se contratar.. e seguir com André. — Rafael Morandi (@Raafa_morandi) January 15, 2020





O Grêmio, que me desculpe quem pensa o contrário, tratou de forma amadora a contratação de um jogador que, possivelmente, resolveria os problemas de ataque do time. Claro que investir 11 milhões de euros em um nome dessa magnitude geraria controvérsias, mas agora está provado que não era necessário tanto esforço assim. O Fla soube tratar do caso como ele merece. Conversou com o atacante, conversou com seu empresário e, de uma maneira tranquila, conseguiu atar os nós para obter a liberação de alguém que, com a permanência de Gabigol, será reserva no Rio de Janeiro. Enquanto isso, os gaúchos ficaram esperando, esperando. Sem saber para onde ir, obtiveram informações inverídicas sobre a situação do atleta. E o pior: acreditaram nelas. A torcida, sim, fica no aguardo de uma explicação. Convincente, de preferência.