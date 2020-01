Pedro Rocha revela expectativa no Fla e não fica em cima do muro sobre clássico: “Maior rivalidade”

​Pedro Rocha foi o primeiro reforço confirmado pelo ​Flamengo para a temporada de 2020. Pois o atacante, que viveu o auge da sua carreira vestindo a camisa do Grêmio, revelou uma ansiedade em especial: está “louco” para jogar clássicos, especialmente diante do ​Vasco da Gama.

Quem será o grande campeão da Taça Kaiser 2020? Vasco de Esmeralda Inter FC Gaúcho FC América FC Salto do Norte EC Fortaleza

Se o time do Flamengo titular já era bom imagina agora com essas contratações de peso, Pedro, Michael, Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Thiago Maia, quero ver como o Jorge Jesus vai montar essa seleção p jogos….. — Luis Henrique ¹⁸⁹⁵ (@CrfLuis7_) January 22, 2020

“A expectativa está muito grande, muito boa. Eu sempre gostei dos grandes jogos, que são os clássicos. São os jogos que mais espero. Flamengo e Vasco, né? É a maior rivalidade. Estou louco para jogar todos os jogos”, disse o atleta, em entrevista ao ​Canal Pilhado.

Já pensaram se @Flamengo entra com as novidades amanhã contra o Va2co?? Pedro Rocha, Michael, etc??? Qual seria a cara do Abel? — Hederᶜʳᶠ⚫ (@Leiteheder) January 22, 2020

A princípio, Pedro Rocha chegou para ser uma opção a Bruno Henrique no banco de reservas. E, mesmo que o grupo principal sequer tenha se apresentado para dar início aos trabalhos da temporada, não será nesta quarta-feira, quando ocorre o primeiro Clássico dos Milhões da temporada, que o atacante irá realizar o tão almejado sonho. O Rubro-Negro, comandado pelo técnico Mauricio Souza, terá a mesma base de equipe que empatou sem gols com o Macaé no último final de semana, na estreia do Campeonato Carioca. Para o duelo válido pela segunda rodada da Taça Guanabara, no Maracanã, o provável time Fla tem Gabriel Batista; Matheuzinho, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura e Vinícius; Lucas Silva, Luiz Henrique e Yuri César; Vitor Gabriel.

Para mais notícias do Flamengo, clique ​aqui.

Foto: Alexandre Vidal / Flamengo / Divulgação