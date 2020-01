Pensando na Libertadores, Santos define o destino do goleiro Vladimir

​Na manhã deste sábado (11), o jornalista ​Lucas Musetti, informou sobre os planos que o Santos FC pensa para o goleiro Vladimir, de 30 anos. O arqueiro esteve emprestado ao Avaí FC no ano passado e quer tempo de jogo para na nova temporada.

Perto de negociar a saída de Vanderlei, o Santos deseja, no mínimo, assegurar a permanência de Vladimir. Sendo assim, o goleiro revelado pelo Peixe teria que disputar vaga com Éverson – que desbancou Vanderlei na titularidade da equipe na última temporada. No entanto, o goleiro que regressa de empréstimo quer atuar com frequência e não apenas ser utilizado em momentos de emergência.

Recentemente, a diretoria do Santos recusou proposta do Ceará por Vladimir, e o jogador deixou clara suas intenções de tempo de jogo em 2020. O Santos, por sua vez, pensa no calendário e na Copa Libertadores da América, onde a inexperiência de Éverson na competição pode acabar pensando e, Vladimir, poderá ser posto em ação na torneio continental

Isso posto , o Santos terá que trazer um goleiro para ser titular , pq não dá para entender o Everson ser esse titular incontestável e o Vladimir ser o seu reserva imediato ! Sugestões : Rafael Cabral ou Rafael (Cruzeiro) — Rodrigo Alberto 88 (@Raparecido88) January 10, 2020

.Desde a representação, o arqueiro vem treinando normalmente no CT Rei Pelé. Relatos apontam que o goleiro teve desempenho impressionante no coletivo reduzido realizado na última sexta-feira (10). Companheiros de equipe até fizeram até mesmo uma brincadeira, comentando que estava “impossível” fazer gol nele. Caso permaneça no Santos, Vladimir pedirá renovação contratual em compensação, além de reajustes salariais. O vínculo atual é válido até dezembro de 2020.