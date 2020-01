Pensando sobre qual tatuagem fazer? Conheça os estilos e traços disponíveis no mercado

coPensa em ser tatuador ou tem interesse em saber mais sobre tatuagem? Nesse mercado, que vem conquistando cada vez mais admiradores, existem várias opções de estilos e traços. O iBahia conversou sobre o assunto com os tatuadores Diego Rangel, dono do estúdio de tatuagem Rangel Tatto, e Marcus de Jesus, para te ajudar a se inspirar na hora tatuar.

Estilos de tatuagens De acordo com o tatuador Marcus de Jesus, os estilos de tatuagens são bem variados. Os mais conhecidos são: o realismo, aquarela, fine line e sketch. Porém, existem estilos bem específicos que não são realizados aqui no Brasil.

Com relação ao valor da tatuagem, Diego Rangel disse que no Brasil pode ser por hora, por sessão ou dia de trabalho. “Cada artista define o seu preço”.

Questionados sobre a necessidade de mais de uma sessão de tatuagem, Marcus disse que a depender do estilo e do tamanho da tatuagem, ela pode ser feita em uma única ou em várias sessões. “O que vai definir é o grau de dificuldade do modelo escolhido”, alertou.

Já de acordo com Rangel, a procura segue muito tendências ditadas pela moda, principalmente depois da explosão do Instagram. No momento, os estilos mais procurados são o fineline (tatuagens com traço fino), que faz sucesso principalmente com o público feminino e o realista sombreado.