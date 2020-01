Personagem trans na Marvel é confirmado por presidente do estúdio

O mundo mudou e a Marvel parece que quer acompanhar todas essas mudanças.

A Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel já está preparando terreno para o lançamento de algumas produções bastante aguardadas e, ao que tudo indica, novidades não devem faltar para os espectadores. Durante uma entrevista à New York Film Academy, o presidente do estúdio foi categórico ao relatar que pretende mostrar “muito em breve” nas telonas o primeiro personagem transgênero da UCM. Vários filmes da Marvel você também encontra na Sky TV.

“Sim, absolutamente sim! E será muito em breve, em um filme que estamos gravando exatamente neste momento”, respondeu Kevin ao ser perguntado se havia espaço para algum personagem trans nas obras da Marvel, sucedendo o aumento de representatividade em filmes como Capitã Marvel e Pantera Negra, por exemplo.

A declaração acabou acendendo o maravilhoso universo das teorias dos fãs, que inclusive já correram até os fóruns e redes sociais mais próximas para especularem sobre qual filme seria o grande responsável por mostrar o personagem em questão. As maiores apostas, até agora, ficam por conta de Eternos, que já foi pauta em alguns debates e entrevistas sobre relevância social e inclusão.

No entanto, Viúva Negra aparece também correndo por fora, especialmente pela certeza de que sua produção ainda não foi finalizada, o que o deixa perfeitamente inserido dentro do status mencionado por Feige.

Fonte: Adoro Cinema