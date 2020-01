Piaçabuçu: Matrículas para atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos seguem até o dia 31

Atividades no contraturno escolar ofertadas de forma complementar ao trabalho social com famílias que é realizado pelo município. Esse é o foco do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), programa do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), mantido em parceria com a prefeitura de Piaçabuçu através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

Para o prefeito Djalma Beltrão a oferta das atividades em Piaçabuçu, busca promover a inclusão dos usuários a partir do ponto de vista em que existe com o trabalho da prefeitura, o reconhecimento de situações de desproteção social cujo impacto é maior entre pessoas ou grupos familiares que apresentam características socialmente desvalorizadas e discriminadas, agravadas por condições precárias de vida, pela privação de renda ou mesmo de acesso aos serviços públicos.

Em Piaçabuçu os pais e responsáveis que pretendem matricular as crianças no SCFV, devem procurar um dos três locais que estão recebendo a documentação até o dia 31 de janeiro.

Para matricular no programa, pais e responsáveis devem levar cartão SUS, registro de nascimento e foto 3×4 da criança, além do CPF, RG, comprovante de residência e folha resumo do Bolsa Família.

O Secretário de Assistência Social e Habitação, Fábio Almeida, lembra que as atividades ofertadas no SCFV são as mais diversas, citando escolinha de futebol, aulas de música, teatro, educação física, arte e jiu-jitson, além de ser mantido o coral ‘vozes do amanhã’.

“O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, visando o alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais”, concluiu Fábio.

ASCOMCE