PicPay tem vagas de emprego esperando para ser preenchidas em São Paulo!

“PicPay é uma fintech capixaba que tem como objetivo facilitar as formas de pagamento através do seu aplicativo para celular. Até 2016, contava com 500 mil usuários. O aplicativo tem opções de pagamento de boletos e recargas de celulares.”

Vagas disponíveis

As vagas disponíveis hoje (13/01/2020) são:

DATA SCIENCE Cientista de Dados Júnior, Pleno e Sênior São Paulo / SP DESENVOLVIMENTO Desenvolvedor iOS Sênior São Paulo / SP DESIGN DE PRODUTO Product Designer São Paulo / SP GROWTH Content Strategist São Paulo / SP

Product Growth Analyst São Paulo / SP

Product Growth Jr. Analyst São Paulo / SP INFRA E SEGURANÇA Segurança da Informação São Paulo / SP NEGÓCIOS Analista de Negócios Pleno São Paulo / SP (2) PREVENÇÃO À FRAUDE Analista de Inteligência de Prevenção São Paulo / SP PRODUTOS Product Manager São Paulo / SP

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: https://jobs.kenoby.com/picpay.