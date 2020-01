PIS/Pasep: abono aumenta em 2020 em até R$41; Confira tabela de valores

Para quem trabalhou por apenas um mês em 2018, o valor mínimo, que era de R$84, vai subir para R$86,58. Para quem teve vínculo o ano inteiro, o valor sobe dos R$998 para R$1.039.

Nesta terça-feira, 14 de janeiro, começa o abono salarial do PIS/PASEP de 2020 para clientes do banco e aniversariantes de janeiro e fevereiro. Para quem não tem conta na Caixa, o valor será liberado na quinta-feira, dia 16 de janeiro.

No PASEP, o benefício é pago pelo Banco do Brasil. O próximo lote de pagamentos vai ser liberado no dia 16 de janeiro para servidores públicos que têm final de inscrição “5”.

O valor do abono a ser pago em 2020 pelo governo oscila conforme o número de meses trabalhados no ano-base. Para quem trabalhou por apenas um mês em 2018, o valor mínimo, que era de R$84, vai subir para R$86,58. Para quem teve vínculo o ano inteiro, o valor sobe dos R$998 para R$1.039.

Quem tem direito ao saque do abono?

o trabalhador que exerceu profissão com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2018;

o trabalhador que ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês;

quem está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos; e

a empresa onde trabalhava tenha informado os dados corretamente no sistema do governo.

Valores

Proporção de meses trabalhados Valor do abono PIS/Pasep de acordo com reajuste em 2020 1 R$ 87,00 2 R$ 174,00 3 R$ 260,00 4 R$ 347,00 5 R$ 443,00 6 R$ 520,00 7 R$ 606,00 8 R$ 693,00 9 R$ 780,00 10 R$ 866,00 11 R$ 953,00 12 R$ 1.039,00