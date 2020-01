Polícia apreende 500 maços de cigarros em povoado de Igreja Nova

Durante a realização de uma blitz na noite desta terça-feira, 28 de janeiro, nas imediações do Trevo do Povoado Alagoinhas, pertencente ao município de Igreja Nova, interior de Alagoas, policiais do 11° BPM abordaram um senhor de 42 anos que trafegava pela AL-110 em seu carro, uma picape Saveiro na cor branca.

Policiais pediram para que o mesmo descesse do veículo para ser feita uma busca pessoal rotineira, mas com ele nada foi encontrado. Já em seu automóvel, ao ser realizada a busca veicular, foram encontradas 10 caixas de papelão, contendo 50 maços de cigarros da marca Eigth, em cada.

Com a constatação do crime de contrabando, já que o mesmo não possuía os documentos obrigatórios para transportar aqueles produtos, a parte foi conduzida para a Central de Flagrantes na cidade de Maceió para serem tomados os devidos procedimentos legais.

Da Redação com informações do 11º BPM