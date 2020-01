A Polícia Civil recebeu uma denúncia na tarde desta quarta-feira, 15 de janeiro, que concretizou com um achado de um corpo de sexo masculino já sem vida.

Policiais se dirigiram até o local, no Povoado Catrapó, Zona Rural de Igreja Nova, e precisaram da ajuda de homens do Corpo de Bombeiros para resgatar o cadáver que estava às margens do rio. No momento, o corpo que está em estado avançado de putrefação não tem ainda identificação. O que se sabe é que se trata de um homem que trajava uma bermuda na cor azul. Ele estava com o corpo amarrado e com afundamento no crânio.

O Instituto de Criminalística esteve no local para recolher o corpo, encaminhar para o IML de Arapiraca. Pessoas que possuem algum parente ou amigo desaparecido, com essas características, devem se dirigir até o IML para identificação do mesmo.

Da Redação