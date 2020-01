Um dos envolvidos tinha mandado de prisão aberto por crime de homicídio

Na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, após investigação do serviço de inteligência do 11° Batalhão, uma operação foi desencadeada. A P2, Raio e Força Tática com apoio do Pelopes, foram até duas residências que supostamente seriam pontos de tráfico de drogas.

Chegando em uma residência localizada na Rua São Pedro, s/n – bairro Vitória (Vila do Arnaldo), os suspeitos estavam na frente de casa onde foram abordados e solicitado pela guarnição autorização para adentrar ao domicílio, onde foi concedida. Foram encontrados 19 papelotes de maconha (dentro de uma sacola de pipoca) e uma quantia de R$65 reais em dinheiro trocado.

Na segunda casa, na Vila Santa Clara, nº 32, bairro Senhor do Bonfim, a guarnição solicitou à mãe do menor, autorização para adentrar a residência e lá foi encontrado um revólver calibre 38, 6 munições e um pequeno tablete de maconha (24mg), onde ao ser questionado, o menor informou ser do senhor Edmílson e que guardava o material para o mesmo.

Os suspeitos, Edmílson Barbosa da Costa Santos Silva, 33 anos; Luiz Gonzaga dos Santos Neto, 26 anos, e um menor de 17 anos, foram conduzidos até a 7ª DRP em Penedo para serem tomados os devidos procedimentos legais.

Ao chegar na delegacia foi constatado que o suspeito, Luiz Gonzaga dos Santos ,estava com mandado de prisão em aberto por crime de homicídio.

Total do material apreendido na operação:

19 papelotes de maconha✔

Tablete de maconha 24mg✔

6 munições cal 38 ✔

1 revólver cal 38 ✔R$65,00 ✔

Da Redação com informações do 11º BPM