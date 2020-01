Polícia Militar prende homem por suspeita de tráfico de drogas em Neópolis

Nesse sábado, 18, policiais da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (5ª CIPM) prenderam um homem por suspeita de tráfico de drogas no município de Neópolis, Região do Baixo São Francisco.

As equipes realizavam patrulhamento preventivo na região, momento em que perceberam um homem em atitude suspeita.

Na abordagem, os policias encontram 79 trouxas de maconha, 14 pinos de cocaína e duas embalagens contendo a mesma droga.

Na ação, as equipes também constataram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça do estado de Alagoas em desfavor do suspeito.

O suspeito e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Propriá para as providências sobre o caso.

Por Assessoria PMSE