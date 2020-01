Polishop abre vagas de emprego e aprendiz por todas as regiões do país; confira os cargos!

A Polishop tem vagas de emprego e aprendiz em diversas regiões do Brasil: SP, RJ, SC, DF, PR, RS, GO, AL, AM, BA, CE, MS, MG, PA, PE, PI e RN! Vale a pena conferir!

Sobre a Polishop

“A POLISHOP é a maior empresa verdadeiramente multicanal do mundo. Desde o seu nascimento em 1999, a POLISHOP se empenha em oferecer soluções e produtos inovadores e de qualidade, além de um completo leque de possibilidades de interação. Através de uma grande rede de canais de comunicação, distribuição e vendas, a POLISHOP consegue alcançar hoje mais de 180 milhões de brasileiros.”

Caixa – Maringá Park

Vendedor – Shopping Park Canoas

Gerente De Loja – Boulevard Londrina

Auxiliar De Relacionamento Pcd – Rio De Janeiro

Auxiliar De Relacionamento Pcd – Goiânia

Caixa De Loja – Shopping Campo Grande

Vendedor – Patio Chapecó

Vendedor – Shopping Pátio Belém

Auxiliar De Relacionamento Pcd – Manaus

Caixa Pcd – Natal

Gerente De Loja – Outlet Porto Belo

Auxiliar Administrativo Pcd – Santo Amaro – Zona Sul

Auxiliar De RH – Santo Amaro – Zona Sul

Assistente De Recrutamento E Seleção – Pcd – Zona Sul

Jovem Aprendiz – Outlet Platinum

Vendedor – Shopping Center Itaguaçu

Jovem Aprendiz – Shop Rio Poty

Jovem Aprendiz – Brasília

Jovem Aprendiz – Rio De Janeiro

Auxiliar Administrativo – S. J. Do Rio Preto

Auxiliar Administrativo – Salvador

Auxiliar Administrativo – Recife

Jovem Aprendiz Administrativo – SHOPPING

Vendedor – Região De São José Dos Campos

Vendedor – Shopping Santa Úrsula

Motion Designer – São Paulo

Jovem Aprendiz Administrativo – Buriti Shop Rio Verde

Auxiliar De Recursos Humanos Pcd – São Paulo Zona Sul

Vendedor De Loja – Shoppings Rio De Janeiro

Vendedor Pcd – Fortaleza

Caixa Pcd – Osasco

Caixa Pcd – Rio De Janeiro (Tijuca E Jacarepaguá)

Caixa Pcd – Nova Iguaçu

Caixa Pcd – Brasília

Designer Instrucional

Vendedor – Shopping Continente Park

Analista De Suporte Técnico (Externo) – Região De Florianópolis

Vendedor Pcd – Belo Horizonte.

Vale lembrar que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do seguinte link: www.infojobs.com.br/polishop/vagas.