Pontal do Peba registra maior número de visitantes durante o réveillon 2020

A praia o Pontal do Peba que é o destino de milhares de pessoas no Sul de Alagoas, ficou completamente lotada para aproveitar a festa de réveillon.

Valneijós, Batida de Luxo e Luís Morall foram as atrações da virada, que contou com queima de fogos, para abrilhantar ainda mais a chegada de 2020, quando as pessoas renovaram as promessas de projetos não concretizados e também o de executar novos projetos. A festa agradou a nativos e turistas que chegaram de vários lugares.

A tranquilidade e o belíssimo Litoral Sul de Alagoas são estimulantes para os visitantes que há anos já escolhem Piaçabuçu, principalmente o Pontal do Peba, iniciativa que leva a prefeitura a ampliar a oferta dos serviços essenciais como atendimento de saúde 24h, coleta de lixo e limpeza da praia, algo que gera mais comodidade aos turistas e como consequência o fortalecimento da economia.

A presença maior de visitantes neste réveillon de 2020, surpreendeu a alguns comerciantes que antes mesmo da virada de ano já estavam sem algumas mercadorias pelo fato de ter vendido tudo, antes mesmo da festa que teve início no período noturno se estendendo até as primeiras horas da manhã do dia seguinte.