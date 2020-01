Ponte Preta x Corinthians | Prováveis escalações, onde assistir, horário e local

​É duelo de alvinegros que você quer? Então é duelo de alvinegros que você terá! Nesta quinta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, o ​Corinthians entra em campo na cidade de Campinas diante da Ponte Preta. O Timão, até aqui, tem quatro pontos conquistados nas duas primeiras partidas (uma vitória e um empate) e lidera o Grupo D. Já a Macaca, com três pontos (uma vitória e uma derrota), está na segunda posição do Grupo A.

Ficha técnica​ Ponte Preta x Corinthians​ ​Data 30/01/2020​ ​Hora ​21h30min (horário de Brasília) ​Local Moisés Lucarelli, em Campinas​ ​Árbitro ​Thiago Duarte Peixoto ​Onde assistir ​Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

​Ponte Preta Ygor; Jeferson, Cléber Reis, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Bruno Reis, Dawhan, Bruno Rodrigues, João Paulo e Apodi; Roger.​ ​Corinthians ​Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton; Richard, Camacho, Ramiro, Luan e Janderson; Boselli.

O técnico Gilson Kleina é obrigado a mudar a escalação da Ponte pela primeira vez na temporada. Isso pelo fato de Camilo ter sido liberado para fazer exames médicos no Lyon, da França. Com isso, Dawhan entra no meio-campo da equipe.

Pelos lados do Corinthians, Tiago Nunes deve manter o time que empatou com o Mirassol no último final de semana. Em compensação, o treinador tem no banco de reservas o reforço do atacante Everaldo, que estava entregue ao departamento médico desde 2019.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

​PONTE PRETA CORINTHIANS​ ​CRB 2 x 0 Ponte Preta (16/11)* ​Corinthians 1 x 2 Fluminense (08/12)** ​Spor Recife 2 x 1 Ponte Preta (20/11)* ​Corinthians 2 x 1 New York City (15/01)*** ​Ponte Preta 4 x 0 Brasil-Pel (26/11)* ​Atlético Nacional 2 x 1 Corinthians (18/01)*** ​Ponte Preta 2 x 3 Santo André (23/01) ​Corinthians 4 x 1 Botafogo-SP (23/01) ​Botafogo-SP 0 x 1 Ponte Preta (26/01) ​Mirassol 1 x 1 Corinthians (26/01)

Ainda sem Cantillo e vivendo a indefinição a respeito do futuro de Pedrinho, o Timão vai em busca do mesmo feito obtido por São Paulo e Palmeiras na última quarta-feira: chegar aos sete pontos em nove possíveis e se manter invicto na competição.

*Série B

**Brasileirão

***Florida Cup