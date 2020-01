Foi por volta das 18h desta quarta-feira, 15 de janeiro, que policiais da ROCAM deslocava-se em patrulhamento ostensivo no Centro da cidade de Penedo quando foram alertados que populares denunciaram um indivíduo, que trajava bermuda jeans e camisa verde, e que estaria portando uma arma de fogo.

Prontamente os militares do 11º BPM saíram em busca do suspeito, que foi localizado portando um revólver cal. 38 com 6 munições intactas, nas proximidades do Bar do Belezinha, Rua Joaquim Nabuco, N° 183, Centro. O homem identificado como Lenivaldo Idalino dos Santos, 27 anos, estava na companhia de outro indivíduo, de nome e idade não revelada, que estava em posse de 3 munições Cal. 38

Além das prisões dos envolvidos, 1 Revolver da marca Taurus, calibre 38, além de 9 munições não deflagradas foram apreendidos e levados até a Central de Flagrantes em Maceió para os procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM