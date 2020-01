Por “final feliz”, empresário Dhari Pissetti revela detalhes de tratativas do Vasco com Rossi

O ​Vasco vai definindo o futuro de jogadores que não estão nos planos do técnico Abel Braga. Nesta quinta-feira (09), o clube negociou Luiz Gustavo por empréstimo de uma temporada ao Goiás, ou seja, seu contrato vai até dezembro. A contratação foi um pedido de Ney Franco.

Para selar o acordo com o vascaíno, o Alviverde venceu a concorrência do Guarani, time no qual o zagueiro atuou no ano passado e tinha o interesse em um novo empréstimo. Em 2019, foram 23 partidas na Série B, com um gol e uma assistência, somando 2.052 minutos jogados.

Buscando a manutenção dos principais nomes, o Vasco tenta a permanência de Rossi, que foi um dos grandes destaques da equipe no ano passado. Ao todo, foram 29 partidas no Campeonato Brasileiro, com dois gols e quatro assistências. O ponta nesse momento está sem clube, já que rescindiu seu contrato com o Shenzhen FC, da China.

Apesar disso, a negociação para a permanência do atacante não é simples. O seu nome já foi especulado em Fluminense, Ceará e Fortaleza. Porém, em contato com o perfil ​’Detetives Vascaínos’, o empresário do atleta, Dhari Pissetti, confirmou que o Cruz-maltino fez uma nova oferta pelo atleta de 26 anos.

Mais uma sobre Rossi. O Vasco fez sim uma proposta pela sua permanência. O envio foi realizado de terça pra quarta-feira. Foi o que nos garantiu hoje o empresário do atleta, que acredita que, independentemente da escolha de Rossi, o Vasco cumprirá com os pagamentos dos atrasados. — Detetives Vascaínos (@detetivevasco) 9 de janeiro de 2020

