Por reforma na Vila Belmiro, Santos negocia com empresa ligada ao Palmeiras

​​​Desde meados de 2019, o ​Santos intensificou seu planejamento para a tão sonhada reforma na Vila Belmiro. O desejo do Alvinegro é transformar sua casa em uma arena multiuso de capacidade ampliada para 25 mil torcedores, mas sem que o estádio perca sua tradicional essência de ‘caldeirão’.

De acordo com a apuração da ​Gazeta Esportiva, quem pode liderar ‘esforços’ neste processo de reforma da Vila Belmiro é a construtora WTorre, parceira do Palmeiras na administração do Allianz Parque. Em entrevista recente, o presidente do Santos, José Carlos Peres, afirmou que o clube está em negociações com a empresa.

“Será uma parceria muito parecida com a que a WTorre realizou com o Palmeiras. A construtora faz todo o investimento e explora o estádio para shows e outros eventos durante 35 anos. Depois disso, tudo passa a ser 100% do clube, que não irá investir um centavo na obra”, afirmou o mandatário.

Perguntado sobre os moldes da possível parceria, o presidente alvinegro deu maiores detalhes: “Nos dias de jogos, o Peixe terá prioridade de uso e ficará com 100% da bilheteria. Depois, devolvemos as chaves pra eles até o jogo seguinte. Também vamos estudar um percentual da bilheteria de outros eventos. A Vila será apenas um local de shows e partidas de futebol, com restaurantes e grandes lojas para atrair todo tipo de público”, concluiu.