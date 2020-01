Precisando de emprego? Renner abre 548 vagas em todo o Brasil; veja os cargos

As Lojas Renner faz saber aos interessados a abertura de nada menos que 548 vagas de emprego. As oportunidades são em diversos cargos espalhados pelo país, para atuação em lojas físicas da empresa.

A Lojas Renner é uma rede de lojas de departamento brasileira. Teve seu início em 1922, com o começo das atividades fabris do então Grupo A. J. Renner, e desvinculou-se do grupo fundado pelo gaúcho Antônio Jacob Renner somente em 1965, quando suas lojas começaram a tomar um formato mais próximo do atual.

Vagas de emprego Renner 2020

A Renner abriu, para 2020, vagas de emprego e também para contratação de estagiários, aprendizes, pessoas com deficiência e Trainee. São 548 vagas no total.

As vagas de emprego são destinadas aos seguintes cargos:

Assistente de Loja;

Engenheiro de Dados – Estágio;

Líder de Produtos;

Operador de Caixa;

Gerente de Vendas e Operação de lojas;

Inspetor de Loja;

Supervisor de vendas

Analista de Dados;

Analista de e-commerce;

Assistente de vendas;

Prevenção de perdas – Trainee;

Assistente de produtos financeiros;

Técnico de gestão de fornecedores; entre outras.

As oportunidades de emprego são destinadas para candidatos de ensino fundamental, médio e superior, a depender do cargo que o candidato optar. Há oportunidades para São Paulo-SP, Rio de Janeiro-RJ, Belo Horizonte-MG, Porto Alegre-RS, Vitória-ES, Santos-SP, Santa Maria, Tubarão-SC, Cascavel-PR, Salvador-BA, Recife-PE, Brasília-DF, Cuiabá-MT, Campo Grande-MS, Londrina-PR, Santo André-SP, Uberlândia-MG, Belém-PA, Limeira-SP, Ananindeua-PA, entre outras cidades.

Salários Renner 2020

Os salários para cada cargo ainda não foram informados. Além das remunerações, a empresa oferece vale-transporte, vale-refeição, comissão, entre outros benefícios.

Inscrição

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever através do site oficial da loja pelo link. Após isso, o candidato deverá selecionar o cargo de interesse. Em seguida, o usuário poderá clicar na aba “Candidatar-se para a vaga”, localizada no canto superior direito, criar um cadastro com informações pessoais e de trabalho e finalizar anexando o currículo.

Vale destacar que as oportunidades podem ser preenchidas a qualquer momento.