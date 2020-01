Prefeito Djalma Beltrão anuncia gratificação de 80% para Conselheiros Tutelares

Durante a solenidade de posse dos novos Conselheiros Tutelares de Piaçabuçu, ocorrida no último dia 10 de janeiro, o prefeito Djalma Beltrão (MDB), anunciou a incorporação de gratificação em torno de 80% no salário dos integrantes do órgão colegiado, garantindo dessa forma a equiparação salarial dos conselheiros de Piaçabuçu aos de outros municípios, garantindo dessa forma o respeito necessário ao órgão.

O recebimento de vencimentos por parte dos conselheiros passou a ser uma realidade no primeiro mandato do prefeito Djalma Beltrão que reconheceu a necessidade dos profissionais serem remunerados pela dedicação às políticas públicas e garantias dos direitos de crianças e adolescente do município.

Foi também no primeiro mandato do prefeito Djalma que existiu eleições diretas para conselheiros tutelares, atendendo desta forma o que preconiza a lei e garante o direito de votar e ser votado ao cidadão e cidadã piaçabuçuense que coloca seu nome à disposição do eleitorado a cada quatro anos, quando o órgão colegiado é renovado por um novo quadriênio.

Para o chefe do executivo é necessário entender que os conselheiros tutelares que integram a rede de proteção aos direitos das crianças e dos adolescentes devem ter seu trabalho reconhecido e diante disso receberem salários que sejam condizentes com a atuação que têm feito no município de Piaçabuçu.

“Seremos parceiros sempre dos nossos conselheiros para que possamos de fato fortalecer a rede de proteção e promover a aplicação necessária das políticas públicas que transformam vidas e trazem melhor qualidade de vida a todos”, enfatizou o prefeito Djalma.