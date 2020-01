Prefeitura de Campestre da Serra RS inicia escolha da banca e confirma cargos

A Prefeitura Municipal de Campestre da Serra, no Estado do Rio Grande do Sul, anuncia nesta última segunda-feira, 27, a confirmação do seu novo edital de concurso público em breve. De acordo com o documento publicado, o processo licitatório para a escolha da banca organizadora já foi iniciado e está previsto para o próximo dia 04 de fevereiro de 2020, às 09 horas. Assim que a empresa for escolhida, será encaminhada a homologação para sua contratação.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As vagas destinadas são para os cargos de Oficial legislativo (01), Operário (02), Operador de máquinas e equipamentos rodoviários (01+CR), Professor de história (01 vaga), Professor educação infantil (01), Professor de português/inglês (01+CR), Advogado (01), Assistente social (CR), Auxiliar de administração (01), Psicólogo (02 vagas), Professor de geografia (01+CR), Servente (01), Servente de escola (CR), Médico clinico geral (01), Médico pediatra (01), Merendeira (01), Motorista (CR), Oficial de controle interno (CR), Pedreiro (01), Eletricista (CR), Agrônomo (01), Engenheiro civil (CR), Farmacêutico (01), Fisioterapeuta (01), Fonoaudiólogo (01) e Nutricionista (01).

Informações do concurso