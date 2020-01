Prefeitura de Estrela Velha RS 2020 anuncia banca organizadora em breve

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Estrela Velha faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo preencher 07 vagas em cargos de níveis fundamental e superior na autarquia municipal.

De acordo com o documento publicado, a a licitação na modalidade Tomada de Preços publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, 08, o município irá receber no dia 17 de janeiro de 2020, às 09h, as propostas das empresas interessadas.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

As vagas destinadas são para os cargos de Professor – Anos iniciais (1), Professor – Educação Especial (1), Médico – Clínico Geral (CR), Professor – Educação Física (1), Professor – Educação Infantil (1), Nutricionista (CR), Agente Comunitário de Saúde (2) e Operador de Máquinas (1).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.241,71 a R$ 7.115,59.

