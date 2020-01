Prefeitura de Goiás GO confirma um novo edital com 824 vagas

A Prefeitura Municipal de Goiás GO anuncia novo edital de concurso no decorrer do ano de 2020. De acordo com o documento publicado, a previsão é ofertar 824 vagas em todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior) na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de agente comunitário de saúde, auxiliar de consultório dentário, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, motorista de ambulância, técnico em enfermagem, agente de limpeza urbana, trabalhador braçal, agente administrativo; agente fiscal de obras, posturas, ambiente, trânsito e transportes do consumidor e outros serviços; agente fiscal sanitário, agente fiscal de tributos, avaliador de imóveis, assistente social, professor P III, motorista e merendeira. Os salários oferecidos variam entre R$ 998,00 a R$ 3.250,00, por carga horária de 40h semanais.

Embora o edital ainda não tenha data definida para ser divulgado, o processo licitatório para a escolha da banca já foi iniciada e deve ser publicado em breve. A empresa será contratada pela modalidade Tomada de Preços.

A sessão para abertura das propostas está prevista para acontecer no dia 07 de fevereiro, a partir das 09 horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Goiás. Após a definição da empresa responsável pelo certame, o processo será homologado.

Informações do concurso