Prefeitura de Pantano Grande RS 2020 anunciará novo concurso em breve

Edital tem 25 vagas de níveis médio e superior na autarquia municipal

No Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura Municipal de Pantano Grande anuncia novo concurso em breve. De acordo com o edital, o processo licitatório aberto na modalidade Pregão Presencial, a Prefeitura busca agora em janeiro a contratação de empresa para serviços especializados na organização e execução de concurso.

A banca será responsável pela organização, elaboração, diagramação, impressão, aplicação de provas teóricas e processamento de dados, bem como todo e qualquer ato pertinente à organização e realização do concurso público, para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva de cargos efetivos para atender as necessidades da autarquia.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município. Os documentos que acompanham o procedimento licitatório, o prazo para a execução dos serviços será de 120 dias, contados da assinatura do instrumento contratual.