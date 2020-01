Prefeitura de Penedo vai pagar rateio para professores

Professores e professoras que trabalharam na rede municipal de ensino de Penedo em 2019 começam 2020 com uma boa notícia. O incremento financeiro para a categoria virá por meio do rateio do Fundeb, distribuição de recursos anunciada pela Secretaria Municipal de Educação, Cíntya Alves durante entrevista para a rádio Penedo FM.

A gestora da pasta informou que o pagamento deve ocorrer ainda neste mês de janeiro, mas não pode confirmar data e nem quanto cada um receberá. “A contabilidade ainda não fechou, por isso que a gente não divulgou nem valores e nem quando vai ser pago”, explicou Cíntya Alves ao repórter Rafael Medeiros.

A Secretária de Educação também anunciou que, assim que a contabilidade estiver fechada, o prefeito Március Beltrão divulgará os dados do rateio, sendo que as planilhas das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação também será encaminhada ao Conselho do Fundeb.

“Eu quero tranquilizar a todos e dizer que o rateio será pago sim, em Penedo”, reafirmou, frisando que a distribuição atenderá professores efetivos e contratados.

Material escolar e fardas

Outra boa notícia divulgada por Cíntya Alves foi a distribuição de material escolar (caderno, caneta, lápis, borracha e outros itens, como tinta guache, massa de modelar etc.) para estudantes atendidos na rede municipal de ensino, além de novo fardamento.

“Nós compramos o kit da Educação Infantil; do Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano, com short e blusa) e o do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano, sendo calça e blusa); mas vai receber também quem se matricular na EJA (Educação de Jovens e Adultos/blusa), na educação especial da EJA e as crianças das creches”, informou a gestora sobre a compra realizada através do Programa Educação do Conisul.

O cronograma de entrega do material escolar e da farda terá início em 14 de fevereiro, com calendário detalhado divulgado em breve. Cíntya Alves ressaltou ainda que Penedo mantém a média de estudantes matriculados na Semed, cerca de oito mil alunos e alunas.

Modernização de escolas

Sobre mais investimentos da Prefeitura de Penedo na recuperação, modernização e construção de novas unidades de ensino, a Secretária informou que a ordem de serviço para a nova EMEB Douglas Apratto Tenório poderá ser assinada em fevereiro.

A referência para o ensino ofertado pela Prefeitura de Penedo no bairro Santo Antônio, o Barro Vermelho, já tem processo de licitação sobre o novo prédio a ser erguido no lugar da Escola Estadual Jácome Calheiros, desativada há alguns anos.

Barão de Penedo e Costa Mangabeira

Sobre a EMEB Barão de Penedo, situada no bairro Santa Cecília (popular Cacimbinhas), a Secretária anunciou que o desejo da comunidade por uma nova escola será atendido. “Os pais ou responsáveis já estão sendo informados e estão muito felizes porque a Barão de Penedo vai ficar no mesmo local. O que não vai existir mais é a extensão porque o projeto é para atender toda a escola, do Ensino Infantil ao 9º ano”, explicando que a sede será demolida para uma nova escola ser construída.

Enquanto o trabalho estiver sendo realizado, os estudantes matriculados na sede da EMEB Barão de Penedo estudarão em espaço particular em processo de locação. Como a extensão não será mais utilizada e nem vai ser reformada, o alunado do local será assistido normalmente onde já estudam até a finalização da nova matriz.

Cíntya Alves anunciou ainda a construção de nova sede para a EMEB Costa Mangabeira, unidade da rede municipal de pequeno porte situada no Loteamento São Gonçalo, próxima do Conjunto Rosete Andrade. A escola será ampliada em seu novo endereço, um terreno do patrimônio municipal localizado no seu bairro de origem.

Mais uma escola

O pleito dos moradores do bairro Dr. Raimundo Marinho sobre educação também será atendido pelo governo Március Beltrão/Ronaldo Lopes. Cíntya Alves anunciou que uma escola será construída em área em frente da creche Lúcia Nogueira Alves, atendendo assim as famílias dos conjuntos de moradia popular da comunidade que concentra um dos maiores investimentos do programa Minha Casa, Minha Vida efetivado em Alagoas.

O ano letivo 2020 começa após o período de carnaval, no dia 02 de março, conforme informou a gestora que agradeceu a confiança dos pais nas escolas da Semed e o apoio da gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes para que a Educação continue avançando em Penedo.

Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP