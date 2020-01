Prefeitura de Piaçabuçu entrega mais uma escola totalmente reformada e ampliada

Foi com muita alegria que os moradores do Povoado Retiro, receberam na noite da ultima quinta-feira, 23, a escola da comunidade totalmente reformada e pronta para atender com mais comodidade e espaço aos colaboradores e estudantes que passam parte de seu dia na unidade de ensino.

Durante sua fala o prefeito Djalma Beltrão agradeceu o empenho da equipe administrativa que vem possibilitando uma nova realidade não somente para a educação pública de Piaçabuçu, como também, em outras áreas com serviços essenciais à população. Djalma informou que a comunidade recebeu uma nova praça, mas lembrou que a imagem que foi solicitada ainda vai ser colocada e também o espaço receberá arborização.

O prefeito ainda lembrou da quadra que o povoado também recebeu para que os estudantes tenham atividades esportivas dentro da grade curricular e também possa usar para o lazer e entretenimento. “Juntos vamos construindo uma Piaçabuçu melhor para todos. Estamos trabalhando na cidade e nos povoados para que todo o município seja contemplado com ações administrativas que tragam mais qualidade de vida ao nosso povo”, declarou o prefeito Djalma Beltrão.

O evento que contou com a participação dos vereadores Edson Gordo, Dr Lú e Alysson Morango, foi prestigiada também pelo deputado estadual Yvan Beltrão (PSD), parlamentar que vem contemplando o município de Piaçabuçu com emendas impositivas que trazem uma série de benefícios à população. “Nossa parceria com Piaçabuçu só começou, pois temos muito trabalho ainda por fazer, trazendo mais serviços e obras para nosso povo ribeirinho”, declarou Yvan.

Durante a solenidade de entrega da reforma da escola que ganhou pátio coberto, sala de professores com mais espaço e banheiro, copa nova, laboratório de informática e salas de aula com mobília novinha, carteiras e armários, além de quadro branco, a servidora Maria José, carinhosamente chamada de Cigana, que completará 37 anos de trabalho na escola no próximo mês de março, recebeu menção honrosa do prefeito Djalma e vice, Keity Darlian, recebendo uma placa de agradecimento e reconhecimento pela dedicação ao longo dos 37 anos de trabalho na escola.

