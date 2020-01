Prefeitura de Salvador BA abre 84 vagas temporárias no carnaval 2020

Na Bahia, a Prefeitura Municipal de Salvador faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado, via Secretaria de Gestão (Semge), para preenchimento de 84 vagas temporárias em cargos de níveis médio e superior para atuação no carnaval 2020.

De acordo com o documento publicado, a contratação temporária em Regime Especial Direito Administrativo (Reda) oferta vagas nos cargos de Engenheiro Civil (12 vagas) e Educador Social (72 vagas). Do quantitativo total de vagas, 5% serão destinados a portadores de necessidades especias e 30% para candidatos negros.

Para concorrer à vaga de Engenheiro Civil, a função exige graduação na área de atuação e experiência mínima de um ano na função pretendida, contada a partir da data da publicação do edital. Já para à vaga de Educador Social, a função exige apenas o ensino médio completo.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min desta quarta-feira, 08 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Seleção REDA. A taxa de inscrição está fixada em R$ 15,00.

Provas

O processo seletivo seletivo consistirá com apenas treinamento, para ambas as funções, que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, com carga horária de oito horas. O trabalho será realizado entre os dias 20 e 25 de fevereiro, com jornada de trabalho de 10 horas diárias para Engenheiro e 12 horas diárias para Educador Social.

Mais informações, acesse o site da Semge ou do Diário Oficial do Município.

Informações do concurso