Prefeitura Prefeitura de Confresa MT abre 83 vagas em todos os níveis

Edital publicado. No Estado do Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de Confresa abriu novo processo seletivo simplificado para preenchimento de 83 vagas em cargos de fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal de Educação.

De acordo com o edital, as vagas destinadas são para os cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Infantil, Fonoaudióloga, Professor , Merendeira , Vigia e Motorista. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 1.039,00 e R$ 4.550,22, por carga horária de 20 e 30 horas por semanais.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 09 e 17 de janeiro de 2020, na Secretaria Municipal de Educação, localizado na Rua 15 de Novembro, Nº 84, Centro, Confresa/MT, no horário das 08h as 11h e das 13h as 16h, em dias úteis.

Provas

O processo seletivo contará com redação, prova de títulos (contagem de pontos) escolaridade e aperfeiçoamento profissional, tempo de serviço e prova prática de direção somente para Motorista. O resultado final será divulgado no dia 14 de fevereiro de 2020, no site

A seleção dos candidatos será feita por meio de produção de uma redação, prova de títulos (contagem de pontos) escolaridade e aperfeiçoamento profissional, tempo de serviço e prova prática de direção somente para Motorista.

O resultado final será divulgado no dia 14 de fevereiro pelo site https://confresa.org.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura Municipal de Confresa MT

: Prefeitura Municipal de Confresa MT Banca organizadora : Prefeitura

: Prefeitura Escolaridade : fundamental, médio e superior

: fundamental, médio e superior Número de vagas : 83

: 83 Remuneração : R$ 1.039,00 e R$ 4.550,22

: R$ 1.039,00 e R$ 4.550,22 Inscrições : 09 e 17 de janeiro de 2020

: 09 e 17 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : não haverá

: não haverá Provas : redação, prova de títulos

: redação, prova de títulos Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CONFRESA MT 2020