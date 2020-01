Preparado para o verão, Denny Denan fala sobre ensaios e carnaval

O verão chegou e com ele vem uma série de shows, ensaios e festas para não acabar mais. Quem está preparadíssimo e com tudo pronto para enfrentar essa maré de eventos é o cantor baiano Denny Denan, que está em carreira solo há quase três anos desde que saiu da banda Timbalada.

Foto: Reprodução | Redes sociais Em conversa com o iBahia nesta terça-feira (07), o artista falou sobre a estreia dos seus ensaios de verão, ou melhor ‘Encontros de verão’, que acontece na próxima quarta (08), na Praça das Artes, Pelourinho, a partir das 19h e que terá o cantor Jau como primeiro convidado.

“Ensaios de verão não podem faltar. Eu já vim de uma escola, que é a Timbalada e eu não podia sair do grupo e deixar de fazer os ensaios. O público pede demais. É um grande reencontro. É algo que gira a economia baiana”, disse o cantor.

Perguntado sobre quais músicas farão parte do agito em seu ensaio, o baiano foi direto: “Repertório é algo muito importante e eu sou muito nostálgico, e vou passear com músicas que foram cantadas por Ninha, Xexéu e Patrícia, trarei clássicos da nossa axé music, além de minhas músicas novas”, disse o cantor. “Turbina”, aposta de Denny para o carnaval também marcará presença no evento. Foto: Arquivo pessoal

Agora fazendo parte da Salvador Produções, Denny também falou da boa parceria: “Eles são uns fofos. Eu conheço o Marcelão – Brito -, há muito tempo e esse é um namoro que está para acontecer desde a minha saída da Timbalada e após quase três anos finalmente a gente colocou essa aliança e já está dando bons resultados”.

Sobre o carnaval, Denny vai encarar uma verdadeira maratona. Com a agenda fechada para todos os dias de folia, o cantor vai se apresentar em trios independentes, camarotes e vai estrear o bloco ‘DD no Comando’, que vai desfilar no circuito Barra/Ondina na segunda-feira (22/02). Foto: Arquivo pessoal

Questionado sobre o que o público pode esperar do Denny em 2020, o cantor prometeu que para além do verão, ele lançará um ep e um DVD que incluem músicas inéditas, e pontuou que sua alegria permanecerá a mesma: “um Denny como sempre foi. Um Denny que sempre gostou de trabalho, de estar nos palcos e de mandar mensagens positivas para as pessoas através da música”.

Serviço

O quê: Encontros de Verão

Quem: Denny Denan e Jau (convidado)

Onde: Praça das Artes, Pelourinho

Quando: 8 de janeiro de 2020

Hora: a partir das 19h

Valores: R$50 (preço único).

Vendas: Salvador Tickets (2º piso do Shopping da Bahia), lojas do Pida (Salvador Shopping e Piedade) ou através do Sympla.