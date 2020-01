Primeira edição do Biergarten Praia do Forte acontece neste fim de semana

Está sem planos para o primeiro final de semana de 2020? Neste sábado (4 de janeiro), a partir das 16h, acontece a primeira edição da Biergarten Praia do Forte, no Castelo Garcia D’Ávila. Dentre as atrações, estão a banda Negra Cor, Os My Friends, o cantor Magary Lord e o DJ Secretinho.

Foto: divulgação