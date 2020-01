Primeiro ensaio do ano do Ilê Aiyê acontece neste domingo (5)

O ano já começou e o Ilê Aiyê já tem data marcada para o primeiro ensaio de 2020: este domingo, dia 5 de janeiro e será um esquente para a Lavagem do Bonfim. O grupo irá se apresentar no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, às 15h.

Foto: Divulgação



Neste dia, o evento terá como convidado especial o cantor Gerônimo. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e podem ser adquiridos no local.

SERVIÇO

Ensaio Ilê Aiyê – Convida Gerônimo

Local: Praça Pedro Arcanjo – Pelourinho

Data e Horário: 5 de janeiro (domingo), às 15h

Ingressos: 20 (inteira) e R$ 10 (meia)