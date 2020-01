Problema defensivo: Arsenal prepara proposta por John Stones, do City

​Mikel Arteta, treinador do Arsenal, acredita que pode fazer um acordo de empréstimo pelo zagueiro John Stones, do Manchester City, e espera contar com o atleta ainda nesta janela. O ex-meio-campista trabalhou muitos anos com o defensor de 25 anos, enquanto era assistente de Pep Guardiola.

O técnico busca uma grande contratação para resolver o problema de instabilidade de seu sistema defensivo. De acordo com o jornal inglês ‘The Sun’, o nome para Arteta é de Stones. O jogador não é cotado como titular em Manchester e precisa de mais minutos em campo.

O noticiário acrescenta que o zagueiro do City esteja ‘desesperado’ por mais tempo de jogo, pensando em não perder sua vaga na Seleção Inglesa para a disputa da Euro 2020. A preocupação do jogador é não conseguir demonstrar sua capacidade de forma consistente no atual segundo colocado da Premier League.

Neste cenário, Stones estaria disposto a discutir uma possível transferência para o Arsenal, incluindo empréstimo de seis meses, caso necessário. O zagueiro inglês perdeu espaço para o volante brasileiro Fernandinho na zaga do City e Eric García, de 19 anos, tem ganhado oportunidades com mais regularidade.

A vontade do jogador e a falta de espaço no elenco do Manchester City podem ajudar os Gunners, que não conseguiram resolver o problema defensivo nem com a chegada do zagueiro David Luiz. O brasileiro não entregou o que se esperava dele.

Por outro lado, o Manchester City não tem muito a ganhar com o empréstimo do zagueiro. Com Aymeric Laporte lutando contra grave lesão no joelho, o técnico Pep Guardiola não tem muitos atletas para a posição no momento. O City tem interesse no zagueiro do Napoli, ​Kalidou Koulibaly, mas não tem o negócio fechado e ainda não conseguiu um substituto para Vincent Kompany.

O treinador espanhol entende que precisa de mais qualidade na defesa e não pretende se desfazer de Stones, independente do jogador não ter tido muitas oportunidades na temporada. Os problemas físicos do zagueiro o impediram de atender as expectativas no Etihad Stadium. Guardiola estuda uma forma de melhorar a performance do atleta.

Em entrevista, Pep afirmou que Stones não conseguiu manter o bom nível nas últimas semanas e não entende o motivo, mas que vem trabalhando para que o zagueiro retome a forma e atue com mais frequência. “Ele ainda é jovem. Como jogador, tem todo um futuro pela frente’, afirmou.