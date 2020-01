Processo seletivo CEFET MG 2020 abre vagas para Professor

Editais publicado. O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET MG) divulgou a abertura de novos editais (nº 02 e 06/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 15 vagas em cargos de Professor Substituto, em cargos didáticos na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio e no Ensino Superior nas unidades de Belo Horizonte, Varginha, Araxá, Curvelo e Contagem.

O EDITAL nº 02 oferece 06 vagas nas áreas de Fundações; Mecânica dos Solos II; Obras de Terra e Enrocamento (1), Redação e Estudos linguísticos Língua Portuguesa, Literatura e Cultura (1), Artes (1), Mecânica dos Fluídos; Máquinas Térmicas; Refrigeração; Ciência dos Materiais; Resistência dos Materiais (1), Mecânica dos Solos e Fundações; Planejamento e Controle de Obras I; Planejamento e Controle de Obras II; Tecnologia das Construções I; Tópicos em Materiais Alternativos (1) e Eletrônica Aplicada II; Circuitos Elétricos; Sistema de Controle Discreto e Contínuo; Modelamento de Sistemas (1).

Já o EDITAL nº 06 oferta 09 vagas nas disciplinas de Eletrônica de Potência; Instrumentação Eletrônica (1), Teoria de Eletrônica Analógica; Prática de Eletrônica Analógica; Teoria de Eletrônica Digital; Prática Profissional (Eletrônica de Potência) (1), Cultura e Patrimônio; Planejamento e Organização do Turismo; Turismo Contemporâneo; Recepção e Reservas; Agência de Viagens; Governança; Turismo e Meio Ambiente; Animação Turística (1), Metodologia Científica; Juventudes e Educação de Adultos; Gestão educacional; política educacional, inclusão e outras afins à formação de professores (1), Estatística; Métodos Numéricos Computacionais (1), Mecânica dos Solos; Superestrutura Ferroviária; Máquinas e Equipamentos (1), Instalações Elétricas; Eletrônica Analógica (1), Planejamento de Transporte e Trânsito; Introdução a Engenharia de Tráfego; Introdução a Engenharia de Transporte (1) e Linguagens de Programação II; Computação Gráfica; Programação de Computadores II (1).

Inscrição e Provas

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 02 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da CEFET MG. Não haverá taxa de inscrição.

O processo seletivo consistirá com provas objetivas a ser aplicada em dia, hora e locais a serem informados no site do Centro Federal de Educação.

Informações do concurso

EDITAL CEFET MG 02/2020

EDITAL CEFET MG 06/2020