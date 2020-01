Processo seletivo Consórcio Cemmil de Saneamento Ambiental SP 2020

Edital publicado. Em São Paulo, o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental que envolve as cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Aguaí e Leme, chamado Cemmil, divulgou um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 10 vagas no cargo Auxiliar Serviços Gerais.

De acordo com o edital, a função exige o fundamental incompleto e oferece salário de R$ 1.090,00, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 27 de janeiro a 09 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Consesp. A taxa de inscrição está fixado em R$ 30,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com provas objetivas (para todos) com 30 questões de língua portuguesa (15) e matemática (15). As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 1º de março, a partir das 08 horas, em locais a serem informados via edital específico afixado no local de costume do CEMMIL, jornal com circulação no município ou site da Consesp.

O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Cemmil de Saneamento Ambiental SP

: Cemmil de Saneamento Ambiental SP Banca organizadora : Consesp

: Consesp Escolaridade : fundamental

: fundamental Número de vagas : 10

: 10 Remuneração : até R$ 1.090,00

: até R$ 1.090,00 Inscrições : 27 de janeiro a 09 de fevereiro de 2020

: 27 de janeiro a 09 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 30,00

: R$ 30,00 Provas : 1º de março de 2020

: 1º de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL CEMMIL DE SANEAMENTO AMBIENTAL SP 2020