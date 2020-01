Processo seletivo FAMESP 2020: Saiu EDITAL para Médico

Edital publicado. A Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar de São Paulo (FAMESP) anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 18 vagas em cargo de Médico para atuação na cidade de Botucatu/SP.

De acordo com o edital, as funções exigem graduação em Medicina, mais registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (CRM SP), além de certificado e/ou atestado de conclusão de residência médica completa. A remuneração inicial oferecida será de R$ 4.333,66, por carga horária de 20 horas semanais.

As vagas destinadas são para áreas de Médico Cirurgia Cabeça e Pescoço (1), Médico Clínico Internista (1), Médico Mastologista (1), Médico Hemoterapeuta (1), Médico Radiologista (1), Médico Dermatologista (1), Médico Neonatologia (1), Médico Cirurgia Vascular (1), Médico Neurologia Clínica (1), Médico Patologista (1), Médico Geriatra (1), Médico Otorrinolaringologista (1), Médico Anestesiologista (1), Médico Cirurgia Plástica (1), Médico Urologista (1), Médico Oftalmologista (1), Médico Ginecologista (1) e Médico Pediatra (Pronto Socorro Infantil) (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 28 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da Famesp. O valor da inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com prova escrita (para todos) a ser aplicada nos dias 18, 19 e 27 de fevereiro de 2020, na Sede Administrativa da FAMESP, localizada na Rua João Butignolli, S/N, Rubião Jr, Botucatu/SP, às 18 horas.

O processo seletivo é válido por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar de São Paulo

: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar de São Paulo Banca organizadora : (FAMESP)

: (FAMESP) Escolaridade : superior

: superior Número de vagas : 18

: 18 Remuneração : até R$ 4.333,66

: até R$ 4.333,66 Inscrições : 28 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020

: 28 de janeiro a 06 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 100,00

: R$ 100,00 Provas : 18, 19 e 27 de fevereiro de 2020

: 18, 19 e 27 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL FAMESP 2020