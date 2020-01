Processo seletivo Hospital de Clínicas de Porto Alegre RS (HCPA) 2020: Até R$ 8.581,58!

Edital publicado. No Estado do Rio Grande do Sul, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) divulgou a abertura de um novo edital de processo seletivo que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários oferecidos chegam até R$ 8.581,58.

As oportunidades são para áreas de Profissional de Apoio III (Marcenaria) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Técnico de Laboratório (Hemoterapia),Profissional Assistencial II (Profissional de Biotério) e Técnico de Enfermagem (Internação Pediátrica e Internação Neonatal) NÍVEL MÉDIO.

(Bioquímica Clínica, Diagnóstico Especializado e Microbiologia), Enfermeiro I (Centro de Tratamento Intensivo Adulto e Unidade de Cuidados Coronarianos), Diagnóstico Molecular em Neoplasias e Unidade de Pesquisa Laboratorial), Biomédico I ou Farmacêutico Bioquímico I Enfermeiro I (Emergência e Saúde Mental), Fonoaudiólogo/ Audiologia e Fonoterapia, Fonoaudiólogo/ Disfagia e Voz, Médico Dermatologista, Médico Fisiatra, Analista de TI em Administração de Banco de Dados, Analista de TI em Desenvolvimento, Biólogo I, Médico Radioterapia, Médico/Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico, Médico Hematologista, Médico Neonatologista, Médico Oncologista Pediatra, Médico Psiquiatra, Advogado de Licitação, Contratos e Convênios, Advogado Trabalhista, Analista de Pesquisa, Analista em Auditoria, , Biomédico I ou Farmacêutico -Bioquímico I (Centro de Processamento Celular e Médico Pneumologista Pediatra (NÍVEL SUPERIOR).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 03 de fevereiro de 2020, no site oficial da www.portalfaurgs.com.br/concursos, ou de forma presencial, na sua sede, Av. Bento Gonçalves, Nº 9500, prédio 43.609, localizado no Campus do Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bairro Agronomia, no horário das 9h às 15h.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas a ser realizada em dia, hora e locais a serem informados em data oportuna. A contratação estará condicionada à existência e/ou criação de vagas no prazo de validade do processo seletivo.

