Processo seletivo Instituto IFPB 2020 abre vagas Professor Substituto

A IFPB – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba abriu novo edital (nº 06/2020) de processo seletivo simplificado para preenchimento de 02 vagas em cargo de Professor Substituto de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico para atuar na Educação Básica, na Educação Superior, na Educação Profissional e Tecnológica e na Educação de Jovens e Adultos do campus de João Pessoa.

As oportunidades são para áreas de Libras, Metodologia do trabalho científico e outras (1 vaga) e UCs gerais de Música (Harmonia, Percepção, História da Música, Teoria Musical e outras) e Instrumento Piano (1 vaga).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 02 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da IFPB. O valor da inscrição está fixado em R$ 100,00.

PROVAS

O processo seletivo consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos (caráter classificatório). As avaliações serão aplicadas em dia, hora e local a serem informados em data oportuna pelo Instituto de Educação.

EDITAL IFPB 06/2020 – PROFESSOR