Processo seletivo Prefeitura de Anhanguera GO 2020 prorroga suas inscrições

No Estado de Goiás, a Prefeitura Municipal de Anhanguera retificou edital e prorrogou suas inscrições até o dia 1º de fevereiro de 2020. O concurso visa o preenchimento de 16 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na autarquia municipal na autarquia municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Facilitador de Dança Clássica – Ballet e Rítmica (1); Facilitador de Atividades Físicas Recreativas (1); Auxiliar Administrativo; Motorista (1); professor P-III (3); Merendeira (2); Orientador Social (1); Facilitador de Artesanatos (1); Facilitador de Musicalidade – Violão (1); Motorista de Ambulância (1); gerente da Unidade de Saúde; Técnico de Enfermagem (1); Assistente Social (1); Psicólogo (1) e Facilitador Esportivo (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.100,00 a R$ 2.760,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO E PROVAS

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever de forma presencial, na Avenida Belchior de Godoy, nº 152, especificamente na Prefeitura da cidade, no horário das 8h30 às 11h e das 14h às 16h.

O processo seletivo contará com apenas entrevista que será realizada a critério da Comissão Organizadora do Processo Seletivo no ato da entrega da documentação.

